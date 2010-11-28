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Коронавирус
Александр Черкес
№8
Защитник
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Команда
Возраст
44
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
Томь
3 : 1
Ростов
90'
90'
90'
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Томь
3
Ростов
1
был в запасе
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
Ростов
1 : 2
Локомотив
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Ростов
1
Локомотив
2
был в запасе
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
18:30
Ростов
1 : 1
Динамо
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Ростов
1
Динамо
1
был в запасе
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
18:30
Спартак
2 : 1
Ростов
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Спартак
2
Ростов
1
был в запасе
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
17:30
Рубин
2 : 1
Ростов
44'
44'
44'
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Рубин
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
14:00
ЦСКА
2 : 0
Ростов
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
ЦСКА
2
Ростов
0
был в запасе
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
17:00
Ростов
0 : 1
Сибирь
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Ростов
0
Сибирь
1
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:15
Алания
0 : 0
Ростов
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Алания
0
Ростов
0
был в запасе
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:45
Ростов
1 : 0
Анжи
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Ростов
1
Анжи
0
был в запасе
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
15:15
Амкар
1 : 0
Ростов
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Амкар
1
Ростов
0
был в запасе
06.08.2010
06 авг. 2010
пт
20:00
Ростов
1 : 0
Ахмат
06.08.2010
06 авг. 2010
пт
20:00
минуты: 1' - 21'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Ростов
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 21' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
01.08.2010
01 авг. 2010
вс
20:00
Локомотив
0 : 1
Ростов
01.08.2010
01 авг. 2010
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Локомотив
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
24.07.2010
24 июля 2010
сб
19:30
Ростов
1 : 3
Зенит
65'
65'
65'
24.07.2010
24 июля 2010
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Ростов
1
Зенит
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
17.07.2010
17 июля 2010
сб
20:00
Динамо
3 : 2
Ростов
17.07.2010
17 июля 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Динамо
3
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
09.07.2010
09 июля 2010
пт
20:00
Ростов
1 : 0
Спартак
09.07.2010
09 июля 2010
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ростов
1
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
14.05.2010
14 мая 2010
пт
19:30
Крылья Советов
1 : 2
Ростов
77'
77'
77'
14.05.2010
14 мая 2010
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Крылья Советов
1
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
10.05.2010
10 мая 2010
пн
17:30
Ростов
0 : 2
Рубин
10.05.2010
10 мая 2010
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Ростов
0
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
06.05.2010
06 мая 2010
чт
15:30
Ростов
1 : 0
ЦСКА
06.05.2010
06 мая 2010
чт
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Ростов
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
02.05.2010
02 мая 2010
вс
10:30
Сибирь
2 : 0
Ростов
02.05.2010
02 мая 2010
вс
10:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Сибирь
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
19.04.2010
19 апр. 2010
пн
16:00
Анжи
1 : 2
Ростов
19.04.2010
19 апр. 2010
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Анжи
1
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
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