Роман Герус
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
40
Рост
192
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.08.2016 22 авг. 2016 пн 19:30
Арсенал
0 : 0
Оренбург
22.08.2016 22 авг. 2016 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
0
Оренбург
0
был в запасе
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 20:00
Анжи
1 : 0
Арсенал
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Анжи
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:30
Арсенал
1 : 0
Рубин
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
31.07.2016 31 июля 2016 вс 18:00
Спартак
4 : 0
Арсенал
31.07.2016 31 июля 2016 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
4
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур