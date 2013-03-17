Алексей Еременко
№20
Полузащитник
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Команда
Килмарнок
Возраст
38
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.03.2013 17 марта 2013 вс 17:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
17.03.2013 17 марта 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 61'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Ахмат
0
Рубин
0
минуты: 1' - 61' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
10.03.2013 10 марта 2013 вс 15:00
Рубин
1 : 0
Зенит
10.03.2013 10 марта 2013 вс 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Рубин
1
Зенит
0
был в запасе
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 12:30
Динамо
3 : 0
Рубин
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 12:30
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Динамо
3
Рубин
0
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
26.11.2012 26 нояб. 2012 пн 16:45
Рубин
0 : 0
Волга
26.11.2012 26 нояб. 2012 пн 16:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Рубин
0
Волга
0
был в запасе
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 17:30
Рубин
2 : 1
Анжи
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Рубин
2
Анжи
1
был в запасе
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 14:15
ЦСКА
2 : 0
Рубин
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 14:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
ЦСКА
2
Рубин
0
был в запасе
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 14:45
Рубин
0 : 1
Амкар
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 14:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Рубин
0
Амкар
1
был в запасе
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 17:30
Ростов
0 : 4
Рубин
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 17:30
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Ростов
0
Рубин
4
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 13:00
Рубин
1 : 2
Ахмат
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Рубин
1
Ахмат
2
был в запасе
06.08.2012 06 авг. 2012 пн 17:00
Волга
1 : 2
Рубин
06.08.2012 06 авг. 2012 пн 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Волга
1
Рубин
2
был в запасе
23.07.2012 23 июля 2012 пн 18:30
Краснодар
2 : 1
Рубин
23.07.2012 23 июля 2012 пн 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Краснодар
2
Рубин
1
был в запасе