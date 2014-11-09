Эдгарас Чеснаускис
№88
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 15:00
Уфа
0 : 0
Ростов
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Уфа
0
Ростов
0
был в запасе
31.10.2014 31 окт. 2014 пт 19:00
Ростов
1 : 0
Урал
31.10.2014 31 окт. 2014 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ростов
1
Урал
0
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 13:00
Амкар
2 : 0
Ростов
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Амкар
2
Ростов
0
был в запасе
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:30
Арсенал
1 : 1
Ростов
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Арсенал
1
Ростов
1
был в запасе