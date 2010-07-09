Ильдар Ахметзянов
№77
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
188
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.07.2010 09 июля 2010 пт 19:00
Кубань (ЛФЛ)
6 : 1
Волгарь
09.07.2010 09 июля 2010 пт 19:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Кубань (ЛФЛ)
6
Волгарь
1
минуты: 76' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
06.07.2010 06 июля 2010 вт 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Ротор
83'
83'
83'
06.07.2010 06 июля 2010 вт 19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Ротор
0
был в запасе
26.06.2010 26 июня 2010 сб 17:00
Мордовия
3 : 0
Кубань (ЛФЛ)
26.06.2010 26 июня 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Мордовия
3
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 18 тур
12.06.2010 12 июня 2010 сб 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Краснодар
12.06.2010 12 июня 2010 сб 19:00
минуты: 64' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Краснодар
0
минуты: 64' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
01.06.2010 01 июня 2010 вт 18:00
Динамо
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
01.06.2010 01 июня 2010 вт 18:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Динамо
0
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
24.05.2010 24 мая 2010 пн 19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Балтика
24.05.2010 24 мая 2010 пн 19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Балтика
0
был в запасе
21.05.2010 21 мая 2010 пт 19:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Сочи
21.05.2010 21 мая 2010 пт 19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Сочи
0
был в запасе
13.05.2010 13 мая 2010 чт 16:00
Урал
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
13.05.2010 13 мая 2010 чт 16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Урал
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
10.05.2010 10 мая 2010 пн 13:00
Иртыш
2 : 3
Кубань (ЛФЛ)
10.05.2010 10 мая 2010 пн 13:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Иртыш
2
Кубань (ЛФЛ)
3
был в запасе
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
Химки
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Химки
0
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 12:00
Луч
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 12:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Луч
0
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 4 тур
СКА-Хабаровск
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
28.03.2010 28 марта 2010 вс 15:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Авангард
28.03.2010 28 марта 2010 вс 15:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Авангард
0
был в запасе