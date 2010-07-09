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Ильдар Ахметзянов
№77
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
188
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
09.07.2010
09 июля 2010
пт
19:00
Кубань (ЛФЛ)
6 : 1
Волгарь
09.07.2010
09 июля 2010
пт
19:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Кубань (ЛФЛ)
6
Волгарь
1
минуты: 76' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
06.07.2010
06 июля 2010
вт
19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Ротор
83'
83'
83'
06.07.2010
06 июля 2010
вт
19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Ротор
0
был в запасе
26.06.2010
26 июня 2010
сб
17:00
Мордовия
3 : 0
Кубань (ЛФЛ)
26.06.2010
26 июня 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Мордовия
3
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 18 тур
12.06.2010
12 июня 2010
сб
19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Краснодар
12.06.2010
12 июня 2010
сб
19:00
минуты: 64' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Краснодар
0
минуты: 64' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
Динамо
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Динамо
0
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
24.05.2010
24 мая 2010
пн
19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Балтика
24.05.2010
24 мая 2010
пн
19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Балтика
0
был в запасе
21.05.2010
21 мая 2010
пт
19:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Сочи
21.05.2010
21 мая 2010
пт
19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Сочи
0
был в запасе
13.05.2010
13 мая 2010
чт
16:00
Урал
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
13.05.2010
13 мая 2010
чт
16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Урал
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
10.05.2010
10 мая 2010
пн
13:00
Иртыш
2 : 3
Кубань (ЛФЛ)
10.05.2010
10 мая 2010
пн
13:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Иртыш
2
Кубань (ЛФЛ)
3
был в запасе
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
18:00
Химки
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Химки
0
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
12:00
Луч
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
12:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Луч
0
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 4 тур
СКА-Хабаровск
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
28.03.2010
28 марта 2010
вс
15:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Авангард
28.03.2010
28 марта 2010
вс
15:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Авангард
0
был в запасе