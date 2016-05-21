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Коронавирус
Ян Дюрица
№4
Защитник
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Команда
Трабзонспор
Возраст
39
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига европы квалификация
германия. бундеслига
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
Локомотив
3 : 0
Мордовия
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
3
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
11.05.2016
11 мая 2016
ср
19:30
Локомотив
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
11.05.2016
11 мая 2016
ср
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Локомотив
0
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
06.05.2016
06 мая 2016
пт
19:30
Ростов
2 : 1
Локомотив
06.05.2016
06 мая 2016
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ростов
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:30
Локомотив
0 : 2
Спартак
42'
42'
42'
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:30
42'
минуты: 1' - 76'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
0
Спартак
2
минуты: 1' - 76' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
12:00
Амкар
0 : 1
Локомотив
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Амкар
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
Локомотив
1 : 1
ЦСКА
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Крылья Советов
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
17:00
Локомотив
1 : 0
Рубин
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:30
Краснодар
1 : 2
Локомотив
39'
86'
39'
86'
39'
86'
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:30
39'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Краснодар
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
Локомотив
2 : 0
Уфа
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
2
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
06.03.2016
06 марта 2016
вс
17:00
Ахмат
2 : 1
Локомотив
06.03.2016
06 марта 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
Локомотив
2 : 2
Урал
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Локомотив
2
Урал
2
был в запасе
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:00
Динамо
2 : 2
Локомотив
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
2
Локомотив
2
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
19:00
Локомотив
0 : 2
Анжи
39'
39'
39'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
0
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:30
Локомотив
2 : 0
Зенит
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
2
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
19:00
Кубань (ЛФЛ)
6 : 2
Локомотив
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Кубань (ЛФЛ)
6
Локомотив
2
был в запасе
26.10.2015
26 окт. 2015
пн
19:30
Локомотив
0 : 2
Ростов
26.10.2015
26 окт. 2015
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
13:30
Спартак
1 : 2
Локомотив
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак
1
Локомотив
2
был в запасе
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
19:00
Локомотив
3 : 0
Амкар
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3
Амкар
0
был в запасе
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
14:00
ЦСКА
1 : 1
Локомотив
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
1
Локомотив
1
был в запасе