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Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Артем Ребров
№32
Вратарь
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Команда
Спартак
Возраст
37
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. кубок групповой этап
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
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2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Ахмат
2 : 2
Спартак
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
2
Спартак
2
был в запасе
10.05.2021
10 мая 2021
пн
19:00
Спартак
2 : 1
Химки
10.05.2021
10 мая 2021
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
2
Химки
1
был в запасе
03.05.2021
03 мая 2021
пн
16:30
Арсенал
1 : 2
Спартак
03.05.2021
03 мая 2021
пн
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
1
Спартак
2
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
Спартак
1 : 0
ЦСКА
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Спартак
1
ЦСКА
0
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:00
Спартак
0 : 3
Уфа
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
0
Уфа
3
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Локомотив
2 : 0
Спартак
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
2
Спартак
0
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:00
Ростов
2 : 3
Спартак
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2
Спартак
3
был в запасе
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
Спартак
5 : 1
Урал
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак
5
Урал
1
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
Динамо
1 : 2
Спартак
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
1
Спартак
2
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
19:00
Спартак
6 : 1
Краснодар
07.03.2021
07 марта 2021
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Спартак
6
Краснодар
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
14:00
Спартак
0 : 2
Рубин
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
0
Рубин
2
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
20:00
Зенит
3 : 1
Спартак
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
3
Спартак
1
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
16:30
Сочи
1 : 0
Спартак
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Сочи
1
Спартак
0
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:30
Спартак
5 : 1
Тамбов
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
5
Тамбов
1
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
Спартак
2 : 0
Ротор
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2
Ротор
0
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
Спартак
0 : 1
Ростов
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
0
Ростов
1
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Краснодар
1 : 3
Спартак
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1
Спартак
3
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:00
Химки
2 : 3
Спартак
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Химки
2
Спартак
3
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:00
Спартак
1 : 1
Зенит
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
1
Зенит
1
был в запасе
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
14:00
Тамбов
0 : 2
Спартак
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Тамбов
0
Спартак
2
был в запасе
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