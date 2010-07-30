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Сергей Черногаев
№3
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
175
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
30.07.2010
30 июля 2010
пт
19:30
Краснодар
0 : 0
Сочи
30.07.2010
30 июля 2010
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Краснодар
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 21 тур
06.07.2010
06 июля 2010
вт
17:30
Сочи
0 : 0
Динамо
59'
59'
59'
06.07.2010
06 июля 2010
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Сочи
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
15.06.2010
15 июня 2010
вт
16:00
Урал
2 : 0
Сочи
14'
14'
14'
15.06.2010
15 июня 2010
вт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Урал
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
12.06.2010
12 июня 2010
сб
13:00
Иртыш
0 : 2
Сочи
12.06.2010
12 июня 2010
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Иртыш
0
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
Сочи
1 : 1
Волга
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Сочи
1
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
Химки
4 : 1
Сочи
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Химки
4
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
21.05.2010
21 мая 2010
пт
19:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Сочи
21.05.2010
21 мая 2010
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:30
Сочи
2 : 1
СКА-Хабаровск
2'
2'
2'
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:30
минуты: 1' - 53'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Сочи
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 53' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:00
Сочи
1 : 2
Луч
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Сочи
1
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
Авангард
0 : 0
Сочи
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Авангард
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
Сочи
1 : 1
Волгарь
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Сочи
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
15:00
Сочи
4 : 1
Ротор
56'
56'
56'
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Сочи
4
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 5 тур
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
Мордовия
2 : 1
Сочи
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Мордовия
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
Сочи
0 : 0
Краснодар
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
минуты: 1' - 60'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Сочи
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 60' / Россия. Первый дивизион, 1 тур