Сергей Омельянчук
№8
Защитник
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Команда
Минск
Возраст
40
Рост
178
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 15:30
Ахмат
2 : 0
Томь
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Ахмат
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 16:00
Анжи
0 : 2
Томь
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Анжи
0
Томь
2
был в запасе
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 11:30
Томь
0 : 1
Рубин
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Томь
0
Рубин
1
был в запасе
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 12:30
Томь
2 : 0
Локомотив
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Томь
2
Локомотив
0
был в запасе
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 15:00
Динамо
1 : 0
Томь
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Динамо
1
Томь
0
был в запасе
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 11:30
Томь
0 : 0
Ахмат
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Томь
0
Ахмат
0
был в запасе
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 14:45
Томь
0 : 3
Зенит
36'
36'
36'
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Томь
0
Зенит
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 17:15
Локомотив
0 : 0
Томь
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 17:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Локомотив
0
Томь
0
был в запасе
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 15:00
Рубин
1 : 2
Томь
52'
52'
52'
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 15:00
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Рубин
1
Томь
2
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 14:45
Томь
2 : 2
Анжи
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 14:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Томь
2
Анжи
2
был в запасе
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 14:45
Спартак
2 : 1
Томь
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 14:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Спартак
2
Томь
1
был в запасе
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 15:00
Томь
1 : 2
ЦСКА
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Томь
1
ЦСКА
2
был в запасе
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
Крылья Советов
1 : 0
Томь
66'
66'
66'
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Крылья Советов
1
Томь
0
минуты: 1' - 69' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 16:20
Томь
1 : 2
Урал
1'
1'
1'
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 16:20
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Томь
1
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
27.07.2013 27 июля 2013 сб 19:00
Ростов
3 : 0
Томь
69'
69'
69'
27.07.2013 27 июля 2013 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Ростов
3
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
20.07.2013 20 июля 2013 сб 15:00
Томь
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
20.07.2013 20 июля 2013 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Томь
1
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
16.07.2013 16 июля 2013 вт 16:00
Амкар
2 : 0
Томь
16.07.2013 16 июля 2013 вт 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Амкар
2
Томь
0
был в запасе