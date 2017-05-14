Юрий Петраков
№77
Полузащитник
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Команда
Возраст
30
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2017 14 мая 2017 вс 11:00
Луч
0 : 0
Сибирь
14.05.2017 14 мая 2017 вс 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Луч
0
Сибирь
0
был в запасе
10.05.2017 10 мая 2017 ср 19:00
Химки
2 : 2
Луч
10.05.2017 10 мая 2017 ср 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Химки
2
Луч
2
был в запасе
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 7:00
Луч
2 : 2
Волгарь
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Луч
2
Волгарь
2
был в запасе
26.03.2017 26 марта 2017 вс 9:00
Луч
0 : 0
Зенит-2
26.03.2017 26 марта 2017 вс 9:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
0
Зенит-2
0
был в запасе
19.03.2017 19 марта 2017 вс 16:00
Балтика
0 : 0
Луч
19.03.2017 19 марта 2017 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
0
Луч
0
был в запасе
12.03.2017 12 марта 2017 вс 19:00
Луч
0 : 2
Динамо
12.03.2017 12 марта 2017 вс 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
0
Динамо
2
был в запасе
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:30
Спартак-Нальчик
0 : 1
Луч
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-Нальчик
0
Луч
1
был в запасе
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 18:00
Волгарь
3 : 2
Луч
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
3
Луч
2
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 11 тур
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 19:00
Зенит-2
1 : 0
Луч
17'
17'
17'
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Зенит-2
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 12:00
Луч
1 : 1
Балтика
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 19:00
Динамо
3 : 2
Луч
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 19:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Динамо
3
Луч
2
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 8 тур
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 15:00
Тюмень
0 : 0
Луч
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур