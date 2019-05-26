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Олимпиада
Коронавирус
Вадим Афонин
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Оренбург
2 : 0
Спартак
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
минуты: 57' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Оренбург
2
Спартак
0
минуты: 57' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
18.05.2019
18 мая 2019
сб
14:00
Уфа
0 : 2
Оренбург
18.05.2019
18 мая 2019
сб
14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Уфа
0
Оренбург
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
10.05.2019
10 мая 2019
пт
11:30
Оренбург
2 : 2
Урал
10.05.2019
10 мая 2019
пт
11:30
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
2
Урал
2
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
03.05.2019
03 мая 2019
пт
16:30
Рубин
2 : 0
Оренбург
03.05.2019
03 мая 2019
пт
16:30
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
2
Оренбург
0
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
17:00
Оренбург
1 : 1
Арсенал
15'
15'
15'
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Оренбург
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
ЦСКА
2 : 3
Оренбург
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
2
Оренбург
3
был в запасе
08.04.2019
08 апр. 2019
пн
17:00
Оренбург
1 : 3
Ахмат
08.04.2019
08 апр. 2019
пн
17:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Оренбург
1
Ахмат
3
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
17:00
Оренбург
3 : 1
Крылья Советов
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
17:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
3
Крылья Советов
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
31.03.2019
31 марта 2019
вс
14:00
Зенит
3 : 1
Оренбург
31.03.2019
31 марта 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
3
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
16.03.2019
16 марта 2019
сб
11:30
Оренбург
1 : 0
Динамо
16.03.2019
16 марта 2019
сб
11:30
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Оренбург
1
Динамо
0
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
11.03.2019
11 марта 2019
пн
19:30
Краснодар
2 : 2
Оренбург
11.03.2019
11 марта 2019
пн
19:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
2
Оренбург
2
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
01.03.2019
01 марта 2019
пт
16:30
Оренбург
0 : 1
Анжи
01.03.2019
01 марта 2019
пт
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Оренбург
0
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
17:30
Локомотив
2 : 1
Оренбург
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
16:30
Оренбург
1 : 0
Уфа
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
14:00
Оренбург
1 : 0
Рубин
72'
72'
72'
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
16:30
Арсенал
2 : 2
Оренбург
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
11:30
Оренбург
0 : 0
Енисей
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Оренбург
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
16:30
Ростов
0 : 1
Оренбург
54'
54'
54'
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ростов
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
17:30
Оренбург
0 : 1
ЦСКА
31'
31'
31'
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Оренбург
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Оренбург
66'
63'
66'
63'
66'
63'
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:00
66'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
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