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Виталий Волков
№11
Полузащитник
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Команда
Тобол
Возраст
40
Рост
176
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Мордовия
2 : 0
Волга
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Мордовия
2
Волга
0
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
Волга
4 : 1
Краснодар
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 55'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Волга
4
Краснодар
1
минуты: 1' - 55' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
Динамо
0 : 1
Волга
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Динамо
0
Волга
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
Волга
3 : 0
Сочи
71'
71'
71'
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 57' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Волга
3
Сочи
0
минуты: 57' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
13:00
Иртыш
1 : 1
Волга
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
13:00
минуты: 52' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Иртыш
1
Волга
1
минуты: 52' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
14:00
Урал
0 : 1
Волга
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Урал
0
Волга
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
17:00
Волга
2 : 0
Химки
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Волга
2
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
Волга
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Волга
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:00
Волга
3 : 0
Авангард
42'
42'
42'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:00
42'
минуты: 1' - 82'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Волга
3
Авангард
0
минуты: 1' - 82' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:00
Волгарь
1 : 0
Волга
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:00
минуты: 1' - 59'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Волгарь
1
Волга
0
минуты: 1' - 59' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Ротор
1 : 4
Волга
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 87'
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Ротор
1
Волга
4
минуты: 1' - 87' / Россия. Первый дивизион, 21 тур