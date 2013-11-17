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Коронавирус
Дмитрий Кудинов
№5
Защитник
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Команда
Домодедово
Возраст
35
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
2012/2013
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
6:30
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сочи
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
6:30
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
1
Сочи
1
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Мордовия
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
минуты: 1' - 72'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
0
Мордовия
3
минуты: 1' - 72' / Россия. ФНЛ, 20 тур
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
16:00
Сочи
1 : 1
Луч
79'
79'
79'
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сочи
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
17:00
Балтика
2 : 1
Сочи
3'
87'
3'
87'
3'
87'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
17:00
Сочи
0 : 0
СКА-Хабаровск
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сочи
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
Сочи
1 : 0
Сибирь
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
Сочи
0 : 0
Спартак-Нальчик
66'
66'
66'
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
13.07.2013
13 июля 2013
сб
17:00
Мордовия
4 : 1
Сочи
13.07.2013
13 июля 2013
сб
17:00
минуты: 39' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Мордовия
4
Сочи
1
минуты: 39' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
07.07.2013
07 июля 2013
вс
15:00
Сочи
0 : 1
Арсенал
07.07.2013
07 июля 2013
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Сочи
0
Арсенал
1
был в запасе