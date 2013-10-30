Сергей Сердюков
№29
Нападающий
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Команда
Динамо
Возраст
40
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 17:00
Тюмень
2 : 0
Зенит
61'
61'
61'
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тюмень
2
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала