Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Хорватия
Англия
Словакия
Португалия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Локомотив
Краснодар
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Сергей Пилипчук
№5
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
36
Рост
186
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
2009
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
13:00
Спартак-Нальчик
3 : 0
Ахмат
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
13:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Спартак-Нальчик
3
Ахмат
0
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 32 тур
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
13:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Амкар
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Спартак-Нальчик
2
Амкар
1
был в запасе
28.10.2011
28 окт. 2011
пт
18:15
ЦСКА
4 : 0
Спартак-Нальчик
28.10.2011
28 окт. 2011
пт
18:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
ЦСКА
4
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:45
Спартак-Нальчик
1 : 1
Анжи
30'
30'
30'
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:45
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Спартак-Нальчик
1
Анжи
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
13:00
Ахмат
0 : 1
Спартак-Нальчик
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Ахмат
0
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
13:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Спартак-Нальчик
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
15:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Ростов
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
15:00
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Спартак-Нальчик
0
Ростов
1
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
15:30
Динамо
2 : 0
Спартак-Нальчик
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
15:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Динамо
2
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
17:45
Спартак-Нальчик
1 : 1
Спартак
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
17:45
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Спартак-Нальчик
1
Спартак
1
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
13:00
Томь
0 : 2
Спартак-Нальчик
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
13:00
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Томь
0
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
16:45
Спартак-Нальчик
0 : 1
Рубин
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
16:45
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Спартак-Нальчик
0
Рубин
1
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
31.07.2011
31 июля 2011
вс
15:30
Зенит
1 : 0
Спартак-Нальчик
31.07.2011
31 июля 2011
вс
15:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Зенит
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
24.07.2011
24 июля 2011
вс
18:15
Спартак-Нальчик
2 : 2
Краснодар
24.07.2011
24 июля 2011
вс
18:15
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Спартак-Нальчик
2
Краснодар
2
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
18.06.2011
18 июня 2011
сб
17:45
Спартак-Нальчик
0 : 2
ЦСКА
18.06.2011
18 июня 2011
сб
17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Спартак-Нальчик
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:45
Локомотив
3 : 1
Спартак-Нальчик
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:45
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Локомотив
3
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
10.06.2011
10 июня 2011
пт
16:45
Анжи
2 : 0
Спартак-Нальчик
10.06.2011
10 июня 2011
пт
16:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Анжи
2
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
14.05.2011
14 мая 2011
сб
13:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Волга
14.05.2011
14 мая 2011
сб
13:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Спартак-Нальчик
1
Волга
1
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:30
Ростов
0 : 0
Спартак-Нальчик
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:30
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Ростов
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
02.05.2011
02 мая 2011
пн
15:00
Спартак-Нальчик
2 : 3
Динамо
02.05.2011
02 мая 2011
пн
15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Спартак-Нальчик
2
Динамо
3
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Спартак
1 : 0
Спартак-Нальчик
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Спартак
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Показать все игры