Дмитрий Мичков
№66
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
41
Рост
187
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
Томь
3 : 1
Ростов
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Томь
3
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
Сибирь
0 : 1
Томь
61'
61'
61'
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Сибирь
0
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 16:15
Анжи
1 : 0
Томь
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 16:15
минуты: 61' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Анжи
1
Томь
0
минуты: 61' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 11:45
Томь
1 : 0
Амкар
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 11:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Томь
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 15:15
Спартак-Нальчик
2 : 1
Томь
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Спартак-Нальчик
2
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 13:00
Томь
2 : 2
Сатурн
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Томь
2
Сатурн
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 17:30
Ахмат
1 : 0
Томь
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Ахмат
1
Томь
0
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 12:30
Томь
0 : 3
ЦСКА
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Томь
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 13:00
Томь
1 : 1
Локомотив
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Томь
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 14:15
Зенит
2 : 0
Томь
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 14:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Зенит
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 12:45
Томь
1 : 0
Динамо
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 12:45
минуты: 1' - 87'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Томь
1
Динамо
0
минуты: 1' - 87' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 15:00
Спартак
4 : 2
Томь
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Спартак
4
Томь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 12:45
Томь
1 : 1
Крылья Советов
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 12:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Томь
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
08.08.2010 08 авг. 2010 вс 19:30
Рубин
2 : 1
Томь
08.08.2010 08 авг. 2010 вс 19:30
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Рубин
2
Томь
1
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 15:00
Томь
3 : 2
Сибирь
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Томь
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
24.07.2010 24 июля 2010 сб 17:45
Алания
2 : 1
Томь
24.07.2010 24 июля 2010 сб 17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Алания
2
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
18.07.2010 18 июля 2010 вс 15:00
Томь
1 : 4
Анжи
18.07.2010 18 июля 2010 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Томь
1
Анжи
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
10.07.2010 10 июля 2010 сб 17:15
Амкар
2 : 1
Томь
10.07.2010 10 июля 2010 сб 17:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Амкар
2
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
15.05.2010 15 мая 2010 сб 15:15
Томь
1 : 0
Спартак-Нальчик
15.05.2010 15 мая 2010 сб 15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Томь
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
11.05.2010 11 мая 2010 вт 15:00
Сатурн
1 : 2
Томь
11.05.2010 11 мая 2010 вт 15:00
минуты: 1' - 86'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Сатурн
1
Томь
2
минуты: 1' - 86' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур