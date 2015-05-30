Гогита Гогуа
№7
Полузащитник
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Команда
Дила
Возраст
37
Рост
174
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
минуты: 1' - 80'
Россия. ФНЛ, 34 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
минуты: 1' - 80' / Россия. ФНЛ, 34 тур
11.05.2015 11 мая 2015 пн 13:00
Сочи
1 : 2
СКА-Хабаровск
90'
90'
90'
11.05.2015 11 мая 2015 пн 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Сочи
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
Волгарь
4 : 0
СКА-Хабаровск
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Волгарь
4
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ, 29 тур
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волга
7'
7'
7'
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
2
Волга
1
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ, 28 тур
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 18:00
Балтика
1 : 1
СКА-Хабаровск
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 16:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Анжи
65'
65'
65'
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 26 тур
СКА-Хабаровск
1
Анжи
1
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 26 тур
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сибирь
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 82'
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 82' / Россия. ФНЛ, 24 тур
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Крылья Советов
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 7:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 17 тур
СКА-Хабаровск
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 17 тур
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 8:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Сочи
57'
50'
57'
50'
57'
50'
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 8:00
57'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 8:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 13 тур
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 13 тур
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 17:30
Волга
6 : 0
СКА-Хабаровск
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волга
6
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 8:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Балтика
47'
47'
47'
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 8:00
47'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
СКА-Хабаровск
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 18:00
Анжи
1 : 1
СКА-Хабаровск
38'
38'
38'
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 18:00
38'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Анжи
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 14:00
Сибирь
2 : 2
СКА-Хабаровск
90'
90'
90'
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 14:00
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Тюмень
48'
48'
48'
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
19.07.2014 19 июля 2014 сб 7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Химик
19.07.2014 19 июля 2014 сб 7:00
минуты: 59' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
2
Химик
1
минуты: 59' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
12.07.2014 12 июля 2014 сб 19:00
Сахалин
1 : 0
СКА-Хабаровск
12.07.2014 12 июля 2014 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Сахалин
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
06.07.2014 06 июля 2014 вс 10:00
Луч
1 : 1
СКА-Хабаровск
74'
74'
74'
06.07.2014 06 июля 2014 вс 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур