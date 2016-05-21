Нукри Ревишвили
№77
Вратарь
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Команда
Возраст
34
Рост
188
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
Локомотив
3 : 0
Мордовия
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
3
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Анжи
3 : 0
Мордовия
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Анжи
3
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
11.05.2016 11 мая 2016 ср 19:30
Мордовия
0 : 3
Зенит
11.05.2016 11 мая 2016 ср 19:30
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Мордовия
0
Зенит
3
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
07.05.2016 07 мая 2016 сб 17:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 2
Мордовия
90'
90'
90'
07.05.2016 07 мая 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
01.05.2016 01 мая 2016 вс 14:30
Мордовия
2 : 1
Ростов
74'
74'
74'
01.05.2016 01 мая 2016 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Мордовия
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 17:00
Спартак
2 : 2
Мордовия
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Спартак
2
Мордовия
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
15.04.2016 15 апр. 2016 пт 19:00
Мордовия
1 : 1
Амкар
15.04.2016 15 апр. 2016 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Мордовия
1
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 13:30
ЦСКА
7 : 1
Мордовия
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
7
Мордовия
1
был в запасе
04.04.2016 04 апр. 2016 пн 19:00
Мордовия
1 : 2
Крылья Советов
04.04.2016 04 апр. 2016 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Мордовия
1
Крылья Советов
2
был в запасе
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
Рубин
1 : 1
Мордовия
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
1
Мордовия
1
был в запасе
13.03.2016 13 марта 2016 вс 14:30
Мордовия
0 : 1
Краснодар
13.03.2016 13 марта 2016 вс 14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Мордовия
0
Краснодар
1
был в запасе
06.03.2016 06 марта 2016 вс 14:30
Уфа
1 : 1
Мордовия
06.03.2016 06 марта 2016 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Уфа
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
03.12.2015 03 дек. 2015 чт 19:00
Мордовия
0 : 0
Ахмат
03.12.2015 03 дек. 2015 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Мордовия
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
27.11.2015 27 нояб. 2015 пт 17:00
Урал
3 : 1
Мордовия
27.11.2015 27 нояб. 2015 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Урал
3
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 14:30
Мордовия
1 : 1
Динамо
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Мордовия
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
06.11.2015 06 нояб. 2015 пт 19:00
Мордовия
4 : 0
Анжи
06.11.2015 06 нояб. 2015 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Мордовия
4
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 17:00
Зенит
0 : 0
Мордовия
90'
90'
90'
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 14:30
Мордовия
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Мордовия
1
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 19:00
Ростов
3 : 2
Мордовия
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
3
Мордовия
2
был в запасе
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 14:30
Мордовия
0 : 1
Спартак
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Мордовия
0
Спартак
1
был в запасе