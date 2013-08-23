Миодраг Джудович
№20
Защитник
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Команда
Иртыш
Возраст
41
Рост
197
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 18:00
Спартак-Нальчик
1 : 3
Луч
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Спартак-Нальчик
1
Луч
3
был в запасе
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Спартак-Нальчик
62'
62'
62'
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 11:00
минуты: 26' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
СКА-Хабаровск
1
Спартак-Нальчик
1
минуты: 26' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
28.07.2013 28 июля 2013 вс 15:00
Сибирь
0 : 0
Спартак-Нальчик
21'
21'
21'
28.07.2013 28 июля 2013 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сибирь
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
18.07.2013 18 июля 2013 чт 18:00
Сочи
0 : 0
Спартак-Нальчик
18.07.2013 18 июля 2013 чт 18:00
минуты: 67' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 67' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур