Адлан Кацаев
№10
Полузащитник
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Команда
Анжи
Возраст
33
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 10:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Армавир
49'
57'
49'
57'
49'
57'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 10:00
49'
57'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
3
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур