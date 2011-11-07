Георгий Базаев
№18
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
Луч
1 : 1
Урал
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
Луч
1
Урал
1
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 19:00
Балтика
2 : 0
Луч
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
Балтика
2
Луч
0
был в запасе
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 5
Луч
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 26 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
5
был в запасе
01.09.2011 01 сент. 2011 чт 11:00
Луч
0 : 1
Торпедо
01.09.2011 01 сент. 2011 чт 11:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 25 тур
Луч
0
Торпедо
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 25 тур