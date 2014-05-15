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Коронавирус
Махач Гаджиев
№91
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
2011/2012
2009
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Анжи
0 : 1
Крылья Советов
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Анжи
0
Крылья Советов
1
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
Краснодар
1 : 0
Анжи
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Краснодар
1
Анжи
0
был в запасе
04.05.2014
04 мая 2014
вс
18:00
Анжи
3 : 0
Ахмат
04.05.2014
04 мая 2014
вс
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Анжи
3
Ахмат
0
был в запасе
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
15:00
Ростов
1 : 1
Анжи
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 52'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Ростов
1
Анжи
1
минуты: 1' - 52' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
17:00
Анжи
1 : 2
Зенит
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
17:00
минуты: 53' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Анжи
1
Зенит
2
минуты: 53' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
12:30
Локомотив
0 : 0
Анжи
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
12:30
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Локомотив
0
Анжи
0
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
15:00
Анжи
4 : 0
Динамо
81'
81'
81'
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
15:00
81'
минуты: 38' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Анжи
4
Динамо
0
минуты: 38' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
29.03.2014
29 марта 2014
сб
12:30
Урал
2 : 1
Анжи
29.03.2014
29 марта 2014
сб
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Урал
2
Анжи
1
был в запасе
24.03.2014
24 марта 2014
пн
16:00
Анжи
0 : 3
ЦСКА
24.03.2014
24 марта 2014
пн
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Анжи
0
ЦСКА
3
был в запасе
17.03.2014
17 марта 2014
пн
18:00
Спартак
2 : 2
Анжи
17.03.2014
17 марта 2014
пн
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Спартак
2
Анжи
2
был в запасе
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
13:45
Амкар
2 : 1
Динамо
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
13:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар
2
Динамо
1
был в запасе
21.10.2013
21 окт. 2013
пн
18:00
Локомотив
4 : 0
Амкар
21.10.2013
21 окт. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 23'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Локомотив
4
Амкар
0
минуты: 1' - 23' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
04.10.2013
04 окт. 2013
пт
18:00
Волга
0 : 2
Амкар
04.10.2013
04 окт. 2013
пт
18:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Волга
0
Амкар
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
16:00
Амкар
1 : 0
Ростов
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
16:00
минуты: 1' - 54'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Амкар
1
Ростов
0
минуты: 1' - 54' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
17:00
Амкар
0 : 0
Рубин
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 87'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Амкар
0
Рубин
0
минуты: 1' - 87' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
30.08.2013
30 авг. 2013
пт
19:00
ЦСКА
2 : 1
Амкар
30.08.2013
30 авг. 2013
пт
19:00
минуты: 1' - 57'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
ЦСКА
2
Амкар
1
минуты: 1' - 57' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
16:45
Амкар
2 : 1
Спартак
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
16:45
минуты: 1' - 89'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Амкар
2
Спартак
1
минуты: 1' - 89' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
12:30
Урал
0 : 0
Амкар
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Урал
0
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
04.08.2013
04 авг. 2013
вс
15:00
Амкар
0 : 0
Крылья Советов
04.08.2013
04 авг. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 56'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Амкар
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 56' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
29.07.2013
29 июля 2013
пн
19:00
Краснодар
2 : 1
Амкар
29.07.2013
29 июля 2013
пн
19:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Краснодар
2
Амкар
1
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
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