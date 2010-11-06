Андрей Чичкин
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
43
Рост
196
Вес
91
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Ротор
0 : 1
Химки
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Ротор
0
Химки
1
был в запасе
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
Ротор
0 : 3
Кубань (ЛФЛ)
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Ротор
0
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Ротор
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
СКА-Хабаровск
2
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 8:00
Луч
1 : 1
Ротор
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Луч
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 18:00
Ротор
1 : 0
Авангард
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Ротор
1
Авангард
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 18:00
Ротор
0 : 1
Волгарь
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Ротор
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
Мордовия
3 : 1
Ротор
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Мордовия
3
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 18:00
Ротор
0 : 1
Краснодар
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Ротор
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 18:00
Динамо
0 : 1
Ротор
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Динамо
0
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
Ротор
1 : 0
Балтика
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Ротор
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
Ротор
1 : 2
Сочи
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Ротор
1
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 16:00
Урал
4 : 0
Ротор
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Урал
4
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 14:30
Иртыш
2 : 0
Ротор
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Иртыш
2
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:00
Ротор
1 : 4
Волга
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Ротор
1
Волга
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 21 тур
09.07.2010 09 июля 2010 пт 18:00
Химки
1 : 3
Ротор
09.07.2010 09 июля 2010 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Химки
1
Ротор
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
06.07.2010 06 июля 2010 вт 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Ротор
06.07.2010 06 июля 2010 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
26.06.2010 26 июня 2010 сб 18:00
Ротор
0 : 2
СКА-Хабаровск
26.06.2010 26 июня 2010 сб 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Ротор
0
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:00
Ротор
2 : 2
Луч
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Ротор
2
Луч
2
был в запасе
12.06.2010 12 июня 2010 сб 17:30
Авангард
1 : 3
Ротор
12.06.2010 12 июня 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Авангард
1
Ротор
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
01.06.2010 01 июня 2010 вт 18:00
Волгарь
0 : 0
Ротор
01.06.2010 01 июня 2010 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Волгарь
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур