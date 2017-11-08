Валерий Поляков
№35
Вратарь
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Команда
Возраст
31
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 14:00
Ротор
0 : 0
Сочи
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Ротор
0
Сочи
0
был в запасе
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 16:00
Волгарь
1 : 0
Ротор
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
1
Ротор
0
был в запасе
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 14:00
Крылья Советов
1 : 1
Ротор
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
1
Ротор
1
был в запасе
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 11:00
Луч
1 : 1
Ротор
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Луч
1
Ротор
1
был в запасе
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 16:00
Ротор
4 : 1
Зенит-2
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Ротор
4
Зенит-2
1
был в запасе