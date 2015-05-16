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Антон Рогочий
№14
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
189
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
16.05.2015
16 мая 2015
сб
13:00
Сибирь
0 : 2
Анжи
16.05.2015
16 мая 2015
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Сибирь
0
Анжи
2
был в запасе
03.05.2015
03 мая 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 3
Сахалин
03.05.2015
03 мая 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Сибирь
1
Сахалин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
12:00
Сибирь
1 : 0
Тюмень
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сибирь
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Тосно
2 : 0
Сибирь
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тосно
2
Сибирь
0
был в запасе
29.03.2015
29 марта 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 1
Химик
37'
37'
37'
29.03.2015
29 марта 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Сибирь
1
Химик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сибирь
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
18.03.2015
18 марта 2015
ср
16:00
Сибирь
1 : 0
Луч
18.03.2015
18 марта 2015
ср
16:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сибирь
1
Луч
0
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
14.03.2015
14 марта 2015
сб
12:30
Крылья Советов
2 : 1
Сибирь
78'
78'
78'
14.03.2015
14 марта 2015
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Крылья Советов
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:00
Сочи
2 : 2
Сибирь
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
2
Сибирь
2
был в запасе
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:00
Волгарь
2 : 0
Сибирь
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
2
Сибирь
0
был в запасе
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
Сибирь
2 : 0
Балтика
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сибирь
2
Балтика
0
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Анжи
1 : 3
Сибирь
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Анжи
1
Сибирь
3
был в запасе
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
14:00
Сахалин
0 : 1
Сибирь
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сахалин
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тюмень
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
15:00
Сибирь
2 : 1
Тосно
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сибирь
2
Тосно
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
14:00
Химик
2 : 0
Сибирь
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химик
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
14:00
Сибирь
2 : 2
СКА-Хабаровск
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
10:00
Луч
2 : 1
Сибирь
64'
64'
64'
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
10:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Луч
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 7 тур
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:00
Сибирь
0 : 2
Крылья Советов
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сибирь
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
27.07.2014
27 июля 2014
вс
13:00
Сибирь
0 : 0
Сочи
27.07.2014
27 июля 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сибирь
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
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