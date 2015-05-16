Антон Рогочий
№14
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
189
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2015 16 мая 2015 сб 13:00
Сибирь
0 : 2
Анжи
16.05.2015 16 мая 2015 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Сибирь
0
Анжи
2
был в запасе
03.05.2015 03 мая 2015 вс 12:00
Сибирь
1 : 3
Сахалин
03.05.2015 03 мая 2015 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Сибирь
1
Сахалин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 12:00
Сибирь
1 : 0
Тюмень
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сибирь
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
Тосно
2 : 0
Сибирь
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тосно
2
Сибирь
0
был в запасе
29.03.2015 29 марта 2015 вс 12:00
Сибирь
1 : 1
Химик
37'
37'
37'
29.03.2015 29 марта 2015 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Сибирь
1
Химик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сибирь
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
18.03.2015 18 марта 2015 ср 16:00
Сибирь
1 : 0
Луч
18.03.2015 18 марта 2015 ср 16:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сибирь
1
Луч
0
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
14.03.2015 14 марта 2015 сб 12:30
Крылья Советов
2 : 1
Сибирь
78'
78'
78'
14.03.2015 14 марта 2015 сб 12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Крылья Советов
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 17:00
Сочи
2 : 2
Сибирь
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
2
Сибирь
2
был в запасе
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 17:00
Волгарь
2 : 0
Сибирь
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
2
Сибирь
0
был в запасе
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
Сибирь
2 : 0
Балтика
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сибирь
2
Балтика
0
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
Анжи
1 : 3
Сибирь
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Анжи
1
Сибирь
3
был в запасе
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 14:00
Сахалин
0 : 1
Сибирь
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сахалин
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тюмень
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 15:00
Сибирь
2 : 1
Тосно
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сибирь
2
Тосно
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
07.09.2014 07 сент. 2014 вс 14:00
Химик
2 : 0
Сибирь
07.09.2014 07 сент. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химик
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 14:00
Сибирь
2 : 2
СКА-Хабаровск
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 10:00
Луч
2 : 1
Сибирь
64'
64'
64'
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 10:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Луч
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 7 тур
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 15:00
Сибирь
0 : 2
Крылья Советов
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сибирь
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
27.07.2014 27 июля 2014 вс 13:00
Сибирь
0 : 0
Сочи
27.07.2014 27 июля 2014 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сибирь
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур