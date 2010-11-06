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Коронавирус
Михаил Осинов
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
45
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Краснодар
1 : 0
Урал
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 42' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Краснодар
1
Урал
0
минуты: 42' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
Урал
3 : 3
Динамо
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Урал
3
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:00
Сочи
1 : 1
Урал
65'
65'
65'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Сочи
1
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:30
Балтика
0 : 1
Урал
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Балтика
0
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
14:00
Урал
0 : 1
Волга
37'
37'
37'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Урал
0
Волга
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
16:00
Урал
4 : 0
Ротор
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
16:00
минуты: 1' - 52'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Урал
4
Ротор
0
минуты: 1' - 52' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
16:00
Урал
2 : 0
Волгарь
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Урал
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Мордовия
1 : 1
Урал
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Мордовия
1
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 21 тур
09.07.2010
09 июля 2010
пт
16:00
Урал
3 : 1
Краснодар
09.07.2010
09 июля 2010
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Урал
3
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
26.06.2010
26 июня 2010
сб
17:00
Динамо
0 : 2
Урал
41'
41'
41'
26.06.2010
26 июня 2010
сб
17:00
41'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Динамо
0
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 18 тур
15.06.2010
15 июня 2010
вт
16:00
Урал
2 : 0
Сочи
15.06.2010
15 июня 2010
вт
16:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Урал
2
Сочи
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
12.06.2010
12 июня 2010
сб
14:00
Урал
1 : 0
Балтика
12.06.2010
12 июня 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 67'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Урал
1
Балтика
0
минуты: 1' - 67' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
01.06.2010
01 июня 2010
вт
16:00
Урал
1 : 0
Иртыш
01.06.2010
01 июня 2010
вт
16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Урал
1
Иртыш
0
был в запасе
10.05.2010
10 мая 2010
пн
14:00
Урал
0 : 2
Химки
10.05.2010
10 мая 2010
пн
14:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Урал
0
Химки
2
минуты: 1' - 70' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
02.05.2010
02 мая 2010
вс
8:00
Луч
1 : 0
Урал
02.05.2010
02 мая 2010
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Луч
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Урал
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
СКА-Хабаровск
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
16:00
Урал
0 : 0
Авангард
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Урал
0
Авангард
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
27.03.2010
27 марта 2010
сб
15:00
Урал
1 : 0
Мордовия
27.03.2010
27 марта 2010
сб
15:00
минуты: 1' - 58'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Урал
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 58' / Россия. Первый дивизион, 1 тур