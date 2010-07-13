Дмитрий Косенко
№45
Защитник
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Команда
Возраст
34
Рост
185
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.07.2010 13 июля 2010 вт 18:00
Металлург
0 : 1
Спартак
13.07.2010 13 июля 2010 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Металлург
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала