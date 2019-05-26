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Олимпиада
Коронавирус
Александр Данцев
№7
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Анжи
0 : 2
Урал
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Анжи
0
Урал
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
19.05.2019
19 мая 2019
вс
11:30
Урал
2 : 2
Локомотив
19.05.2019
19 мая 2019
вс
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
2
Локомотив
2
был в запасе
10.05.2019
10 мая 2019
пт
11:30
Оренбург
2 : 2
Урал
10.05.2019
10 мая 2019
пт
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
2
Урал
2
был в запасе
04.05.2019
04 мая 2019
сб
14:00
Урал
0 : 1
Спартак
04.05.2019
04 мая 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Урал
0
Спартак
1
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
11:30
Уфа
4 : 1
Урал
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Уфа
4
Урал
1
был в запасе
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
18:30
Крылья Советов
0 : 1
Урал
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Крылья Советов
0
Урал
1
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:30
Урал
2 : 1
Рубин
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2
Рубин
1
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
Арсенал
0 : 0
Урал
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Арсенал
0
Урал
0
был в запасе
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
14:00
Урал
3 : 2
Енисей
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
3
Енисей
2
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
19:00
Ростов
2 : 1
Урал
30.03.2019
30 марта 2019
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
2
Урал
1
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
14:00
Урал
0 : 1
ЦСКА
16.03.2019
16 марта 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Урал
0
ЦСКА
1
был в запасе
11.03.2019
11 марта 2019
пн
17:30
Ахмат
1 : 1
Урал
11.03.2019
11 марта 2019
пн
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
1
Урал
1
был в запасе
02.03.2019
02 марта 2019
сб
11:30
Урал
0 : 1
Зенит
02.03.2019
02 марта 2019
сб
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Урал
0
Зенит
1
был в запасе
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
14:00
Динамо
4 : 0
Урал
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
4
Урал
0
был в запасе
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
14:00
Краснодар
2 : 0
Урал
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Краснодар
2
Урал
0
был в запасе
23.11.2018
23 нояб. 2018
пт
20:30
Локомотив
1 : 2
Урал
23.11.2018
23 нояб. 2018
пт
20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Урал
2
был в запасе
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
14:00
Урал
2 : 1
Оренбург
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Урал
2
Оренбург
1
был в запасе
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
19:00
Спартак
1 : 2
Урал
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
1
Урал
2
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
14:00
Урал
1 : 1
Уфа
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
1
Уфа
1
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Урал
1
Крылья Советов
1
был в запасе
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