Андрей Бочков
№25
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
175
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 15:00
Волгарь
0 : 1
Крылья Советов
23'
23'
23'
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 15:00
минуты: 1' - 88'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 88' / Россия. ФНЛ, 24 тур
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 12:00
Луч
0 : 0
Волгарь
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 17:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Волгарь
59'
59'
59'
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 16:00
Волгарь
1 : 0
Ротор
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 16:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
1
Ротор
0
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 20 тур
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 19:00
Зенит-2
1 : 2
Волгарь
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 19:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Зенит-2
1
Волгарь
2
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 15:00
Тамбов
3 : 1
Волгарь
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 15:00
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тамбов
3
Волгарь
1
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 15 тур
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 13:00
Сибирь
1 : 1
Волгарь
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сибирь
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 18:00
Волгарь
1 : 0
Тюмень
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 18:00
минуты: 38' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волгарь
1
Тюмень
0
минуты: 38' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
02.09.2017 02 сент. 2017 сб 13:00
Сочи
2 : 2
Волгарь
02.09.2017 02 сент. 2017 сб 13:00
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сочи
2
Волгарь
2
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 11 тур
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 18:00
Волгарь
1 : 1
Авангард
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 18:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1
Авангард
1
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
26.07.2017 26 июля 2017 ср 18:00
Волгарь
2 : 0
Луч
26.07.2017 26 июля 2017 ср 18:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Волгарь
2
Луч
0
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур