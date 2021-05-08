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Коронавирус
Александр Ставпец
№61
Нападающий
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Команда
Нижний Новгород
Возраст
31
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2013/2014
2012/2013
08.05.2021
08 мая 2021
сб
15:00
Чертаново
1 : 3
Нижний Новгород
58'
58'
58'
08.05.2021
08 мая 2021
сб
15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Чертаново
1
Нижний Новгород
3
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Нижний Новгород
4 : 0
Спартак-2
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нижний Новгород
4
Спартак-2
0
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
19:00
Нижний Новгород
1 : 2
Енисей
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
19:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Нижний Новгород
1
Енисей
2
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
13:00
Оренбург
2 : 1
Нижний Новгород
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Оренбург
2
Нижний Новгород
1
был в запасе
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
Нижний Новгород
1 : 0
Велес
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нижний Новгород
1
Велес
0
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
Нижний Новгород
3 : 0
Краснодар-2
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нижний Новгород
3
Краснодар-2
0
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Акрон
0 : 0
Нижний Новгород
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
минуты: 73' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Акрон
0
Нижний Новгород
0
минуты: 73' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Шинник
1 : 3
Нижний Новгород
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Шинник
1
Нижний Новгород
3
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
Нижний Новгород
1 : 2
Факел
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Нижний Новгород
1
Факел
2
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
Нижний Новгород
0 : 1
Крылья Советов
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нижний Новгород
0
Крылья Советов
1
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
Алания
0 : 0
Нижний Новгород
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Алания
0
Нижний Новгород
0
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
14:00
Нефтехимик
0 : 1
Нижний Новгород
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Нефтехимик
0
Нижний Новгород
1
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:00
Нижний Новгород
3 : 0
Динамо
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
3
Динамо
0
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
Иртыш
0 : 1
Нижний Новгород
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Иртыш
0
Нижний Новгород
1
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Спартак-2
0 : 4
Нижний Новгород
67'
67'
67'
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 56' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Спартак-2
0
Нижний Новгород
4
минуты: 56' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
16:00
Нижний Новгород
0 : 0
Оренбург
33'
33'
33'
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
16:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нижний Новгород
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 18 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:00
Нижний Новгород
1 : 0
СКА-Хабаровск
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
Велес
1 : 3
Нижний Новгород
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Велес
1
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
Краснодар-2
2 : 3
Нижний Новгород
80'
80'
80'
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
80'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Краснодар-2
2
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:30
Торпедо
0 : 2
Нижний Новгород
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:30
минуты: 87' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Торпедо
0
Нижний Новгород
2
минуты: 87' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур