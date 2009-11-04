Александр Пономарев
№0
Защитник
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Команда
Возраст
35
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
Витязь
2 : 1
Балтика
36'
36'
36'
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
минуты: 1' - 66'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Витязь
2
Балтика
1
минуты: 1' - 66' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Витязь
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 11:00
минуты: 1' - 26'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
СКА-Хабаровск
1
Витязь
0
минуты: 1' - 26' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 11:00
Луч
0 : 1
Витязь
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 11:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Луч
0
Витязь
1
минуты: 73' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 17:00
Витязь
0 : 2
Сибирь
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Витязь
0
Сибирь
2
минуты: 1' - 70' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
31.08.2009 31 авг. 2009 пн 17:00
Витязь
0 : 2
Волга
31.08.2009 31 авг. 2009 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Витязь
0
Волга
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
20.08.2009 20 авг. 2009 чт 16:00
Анжи
2 : 1
Витязь
20.08.2009 20 авг. 2009 чт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Анжи
2
Витязь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
17.08.2009 17 авг. 2009 пн 17:00
Волгарь
2 : 1
Витязь
68'
68'
68'
17.08.2009 17 авг. 2009 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Волгарь
2
Витязь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 17:00
Витязь
2 : 0
Краснодар
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Витязь
2
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур