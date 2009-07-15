Сергей Савочкин
№0
Защитник
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Команда
Возраст
45
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.07.2009 15 июля 2009 ср 17:00
Мордовия
2 : 1
Ахмат
15.07.2009 15 июля 2009 ср 17:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Мордовия
2
Ахмат
1
был в запасе
01.07.2009 01 июля 2009 ср 17:00
Мордовия
2 : 1
Волга
01.07.2009 01 июля 2009 ср 17:00
минуты: 69' - 90'
Россия. Кубок, 1/32 финала
Мордовия
2
Волга
1
минуты: 69' - 90' / Россия. Кубок, 1/32 финала