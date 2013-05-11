Алексей Попов
№24
Защитник
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Команда
Возраст
42
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2013 11 мая 2013 сб 18:30
Кубань (ЛФЛ)
4 : 0
Амкар
45'
45'
45'
11.05.2013 11 мая 2013 сб 18:30
минуты: 1' - 65'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Кубань (ЛФЛ)
4
Амкар
0
минуты: 1' - 65' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
05.05.2013 05 мая 2013 вс 15:00
Амкар
2 : 4
Локомотив
05.05.2013 05 мая 2013 вс 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Амкар
2
Локомотив
4
был в запасе
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 15:00
Ахмат
2 : 1
Амкар
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 15:00
минуты: 42' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Ахмат
2
Амкар
1
минуты: 42' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
19.04.2013 19 апр. 2013 пт 16:00
Амкар
1 : 1
Рубин
19.04.2013 19 апр. 2013 пт 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Амкар
1
Рубин
1
был в запасе
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 15:30
Спартак
2 : 0
Амкар
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Спартак
2
Амкар
0
был в запасе
05.04.2013 05 апр. 2013 пт 16:00
Амкар
1 : 1
Динамо
05.04.2013 05 апр. 2013 пт 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Амкар
1
Динамо
1
был в запасе
31.03.2013 31 марта 2013 вс 12:30
Волга
1 : 1
Амкар
31.03.2013 31 марта 2013 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Волга
1
Амкар
1
был в запасе
08.03.2013 08 марта 2013 пт 15:00
Краснодар
2 : 1
Амкар
08.03.2013 08 марта 2013 пт 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Краснодар
2
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
03.12.2012 03 дек. 2012 пн 17:00
Мордовия
1 : 1
Амкар
59'
59'
59'
03.12.2012 03 дек. 2012 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Мордовия
1
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 14:45
Динамо
3 : 2
Амкар
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Динамо
3
Амкар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 16:00
Амкар
3 : 2
Волга
74'
74'
74'
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Амкар
3
Волга
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 18:00
Алания
1 : 1
Амкар
19'
19'
19'
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Алания
1
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 13:00
Амкар
2 : 2
Краснодар
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Амкар
2
Краснодар
2
был в запасе
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 17:00
Крылья Советов
0 : 2
Амкар
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Крылья Советов
0
Амкар
2
был в запасе
12.08.2012 12 авг. 2012 вс 14:00
Амкар
0 : 0
Мордовия
12.08.2012 12 авг. 2012 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Амкар
0
Мордовия
0
был в запасе
05.08.2012 05 авг. 2012 вс 18:00
Анжи
1 : 0
Амкар
05.08.2012 05 авг. 2012 вс 18:00
минуты: 1' - 66'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Анжи
1
Амкар
0
минуты: 1' - 66' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
28.07.2012 28 июля 2012 сб 15:30
Амкар
3 : 1
ЦСКА
28.07.2012 28 июля 2012 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Амкар
3
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
22.07.2012 22 июля 2012 вс 14:00
Зенит
2 : 0
Амкар
22.07.2012 22 июля 2012 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Зенит
2
Амкар
0
был в запасе