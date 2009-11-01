Максим Поворов
№2
Защитник
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Команда
Возраст
43
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
Чита
0 : 1
Урал
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Чита
0
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 16:00
Урал
2 : 2
Волга
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Урал
2
Волга
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
14.10.2009 14 окт. 2009 ср 16:30
Волгарь
1 : 1
Урал
42'
42'
42'
14.10.2009 14 окт. 2009 ср 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Волгарь
1
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 14:00
Анжи
0 : 0
Урал
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Анжи
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 16:00
Урал
1 : 1
Краснодар
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Урал
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
22.09.2009 22 сент. 2009 вт 17:00
Витязь
0 : 0
Урал
22.09.2009 22 сент. 2009 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Витязь
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 15:00
Носта
0 : 0
Урал
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Носта
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
11.09.2009 11 сент. 2009 пт 16:00
Урал
0 : 0
Балтика
11.09.2009 11 сент. 2009 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Урал
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
20.08.2009 20 авг. 2009 чт 16:00
Урал
1 : 2
Металлург
20.08.2009 20 авг. 2009 чт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Урал
1
Металлург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
12.08.2009 12 авг. 2009 ср 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Урал
12.08.2009 12 авг. 2009 ср 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
СКА-Хабаровск
2
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 11:00
Луч
0 : 0
Урал
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Луч
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
29.07.2009 29 июля 2009 ср 16:00
Урал
2 : 1
Сибирь
23'
23'
23'
29.07.2009 29 июля 2009 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Урал
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
06.07.2009 06 июля 2009 пн 16:00
Урал
1 : 0
Чита
06.07.2009 06 июля 2009 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Урал
1
Чита
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
24.06.2009 24 июня 2009 ср 17:00
Волга
1 : 1
Урал
24.06.2009 24 июня 2009 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Волга
1
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
16.06.2009 16 июня 2009 вт 16:00
Урал
2 : 0
Волгарь
16.06.2009 16 июня 2009 вт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Урал
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
13.06.2009 13 июня 2009 сб 14:00
Урал
0 : 2
Анжи
13.06.2009 13 июня 2009 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Урал
0
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
02.06.2009 02 июня 2009 вт 18:00
Краснодар
2 : 2
Урал
10'
10'
10'
02.06.2009 02 июня 2009 вт 18:00
10'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Краснодар
2
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
25.05.2009 25 мая 2009 пн 16:00
Урал
2 : 1
Витязь
59'
59'
59'
25.05.2009 25 мая 2009 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Урал
2
Витязь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
22.05.2009 22 мая 2009 пт 16:00
Урал
0 : 0
Носта
22.05.2009 22 мая 2009 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Урал
0
Носта
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
14.05.2009 14 мая 2009 чт 19:00
Балтика
1 : 2
Урал
14.05.2009 14 мая 2009 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Балтика
1
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 10 тур