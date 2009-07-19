Иван Левенец
№0
Вратарь
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Команда
Возраст
41
Рост
189
Вес
95
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.07.2009 19 июля 2009 вс 15:00
Амкар
1 : 1
Локомотив
19.07.2009 19 июля 2009 вс 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Амкар
1
Локомотив
1
был в запасе
12.07.2009 12 июля 2009 вс 16:30
Локомотив
0 : 0
Томь
12.07.2009 12 июля 2009 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0
Томь
0
был в запасе
14.06.2009 14 июня 2009 вс 15:30
Сатурн
2 : 0
Локомотив
14.06.2009 14 июня 2009 вс 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Сатурн
2
Локомотив
0
был в запасе
30.05.2009 30 мая 2009 сб 13:00
Локомотив
2 : 1
Спартак
30.05.2009 30 мая 2009 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
2
Спартак
1
был в запасе
16.05.2009 16 мая 2009 сб 13:15
Локомотив
4 : 0
Ахмат
16.05.2009 16 мая 2009 сб 13:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
4
Ахмат
0
был в запасе
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
Москва
0 : 0
Локомотив
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Москва
0
Локомотив
0
был в запасе
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:30
Локомотив
1 : 0
Спартак-Нальчик
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Локомотив
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Локомотив
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Локомотив
0
был в запасе
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 13:00
Локомотив
1 : 1
Зенит
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
1
Зенит
1
был в запасе
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 13:00
ЦСКА
4 : 1
Локомотив
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
4
Локомотив
1
был в запасе
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 13:00
Локомотив
2 : 1
Крылья Советов
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Локомотив
2
Крылья Советов
1
был в запасе
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
Ростов
1 : 1
Локомотив
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
1
Локомотив
1
был в запасе
14.03.2009 14 марта 2009 сб 16:30
Локомотив
1 : 1
Химки
14.03.2009 14 марта 2009 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
1
Химки
1
был в запасе