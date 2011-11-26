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Олимпиада
Коронавирус
Андрей Кобенко
№20
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010
2009
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
13:00
Спартак-Нальчик
3 : 0
Ахмат
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
13:00
минуты: 66' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Спартак-Нальчик
3
Ахмат
0
минуты: 66' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 32 тур
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
15:15
Ахмат
0 : 0
Крылья Советов
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
15:15
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-Лига, 31 тур
Ахмат
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-Лига, 31 тур
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
17:30
Ахмат
2 : 0
Краснодар
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
17:30
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Ахмат
2
Краснодар
0
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
Ахмат
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Ахмат
1
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
15:15
Динамо
6 : 2
Ахмат
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
15:15
минуты: 66' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Динамо
6
Ахмат
2
минуты: 66' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
26.06.2011
26 июня 2011
вс
17:45
Зенит
0 : 0
Ахмат
26.06.2011
26 июня 2011
вс
17:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Зенит
0
Ахмат
0
был в запасе
14.06.2011
14 июня 2011
вт
16:45
Амкар
1 : 0
Ахмат
14.06.2011
14 июня 2011
вт
16:45
минуты: 1' - 59'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Амкар
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 59' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
10.06.2011
10 июня 2011
пт
17:45
Ахмат
2 : 4
ЦСКА
56'
56'
56'
10.06.2011
10 июня 2011
пт
17:45
минуты: 1' - 61'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ахмат
2
ЦСКА
4
минуты: 1' - 61' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
27.05.2011
27 мая 2011
пт
16:00
Спартак-Нальчик
2 : 2
Ахмат
27.05.2011
27 мая 2011
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Спартак-Нальчик
2
Ахмат
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
20.05.2011
20 мая 2011
пт
15:00
Ахмат
1 : 0
Анжи
20.05.2011
20 мая 2011
пт
15:00
минуты: 1' - 61'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Ахмат
1
Анжи
0
минуты: 1' - 61' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
14.05.2011
14 мая 2011
сб
19:45
Локомотив
4 : 0
Ахмат
14.05.2011
14 мая 2011
сб
19:45
минуты: 67' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Локомотив
4
Ахмат
0
минуты: 67' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
13:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Ахмат
34'
34'
34'
07.05.2011
07 мая 2011
сб
13:00
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Ахмат
1
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
15:15
Ахмат
1 : 0
Волга
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Ахмат
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
17:00
Ахмат
2 : 0
Томь
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Ахмат
2
Томь
0
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур