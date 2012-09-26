Александр Иванов
№21
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 15:00
Астрахань
1 : 3
Ростов
39'
39'
39'
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 15:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Астрахань
1
Ростов
3
минуты: 1' - 78' / Россия. Кубок, 1/16 финала