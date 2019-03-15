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Коронавирус
Дмитрий Белоруков
№21
Защитник
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Команда
Анжи
Возраст
38
Рост
190
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
15.03.2019
15 марта 2019
пт
19:30
Анжи
0 : 2
Крылья Советов
15.03.2019
15 марта 2019
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Анжи
0
Крылья Советов
2
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
21:00
Анжи
0 : 2
Локомотив
10.03.2019
10 марта 2019
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Анжи
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
20:00
Анжи
0 : 3
Спартак
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Анжи
0
Спартак
3
был в запасе
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
19:00
Анжи
0 : 0
Уфа
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Анжи
0
Уфа
0
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
19:00
Анжи
1 : 1
Рубин
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Анжи
1
Рубин
1
был в запасе
09.11.2018
09 нояб. 2018
пт
19:30
Арсенал
2 : 0
Анжи
09.11.2018
09 нояб. 2018
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
2
Анжи
0
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
14:00
Анжи
2 : 1
Зенит
75'
75'
75'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Анжи
2
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
14:00
Динамо
0 : 1
Анжи
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
0
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
16:30
Анжи
0 : 4
Краснодар
70'
70'
70'
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Анжи
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Анжи
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Крылья Советов
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
Локомотив
2 : 1
Анжи
38'
38'
38'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
2
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
19:00
Спартак
1 : 0
Анжи
45'
68'
45'
68'
45'
68'
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Спартак
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
06.08.2018
06 авг. 2018
пн
17:30
Уфа
3 : 0
Анжи
38'
38'
38'
06.08.2018
06 авг. 2018
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Уфа
3
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
28.07.2018
28 июля 2018
сб
16:30
Урал
0 : 1
Анжи
28.07.2018
28 июля 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Урал
0
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур