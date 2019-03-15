Дмитрий Белоруков
№21
Защитник
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Команда
Анжи
Возраст
38
Рост
190
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.03.2019 15 марта 2019 пт 19:30
Анжи
0 : 2
Крылья Советов
15.03.2019 15 марта 2019 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Анжи
0
Крылья Советов
2
был в запасе
10.03.2019 10 марта 2019 вс 21:00
Анжи
0 : 2
Локомотив
10.03.2019 10 марта 2019 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Анжи
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 20:00
Анжи
0 : 3
Спартак
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Анжи
0
Спартак
3
был в запасе
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 19:00
Анжи
0 : 0
Уфа
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Анжи
0
Уфа
0
был в запасе
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 19:00
Анжи
1 : 1
Рубин
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Анжи
1
Рубин
1
был в запасе
09.11.2018 09 нояб. 2018 пт 19:30
Арсенал
2 : 0
Анжи
09.11.2018 09 нояб. 2018 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
2
Анжи
0
был в запасе
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 14:00
Анжи
2 : 1
Зенит
75'
75'
75'
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Анжи
2
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 14:00
Динамо
0 : 1
Анжи
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
0
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 16:30
Анжи
0 : 4
Краснодар
70'
70'
70'
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Анжи
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 14:00
Крылья Советов
1 : 0
Анжи
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Крылья Советов
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 19:00
Локомотив
2 : 1
Анжи
38'
38'
38'
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
2
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 19:00
Спартак
1 : 0
Анжи
45'
68'
45'
68'
45'
68'
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Спартак
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
06.08.2018 06 авг. 2018 пн 17:30
Уфа
3 : 0
Анжи
38'
38'
38'
06.08.2018 06 авг. 2018 пн 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Уфа
3
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
28.07.2018 28 июля 2018 сб 16:30
Урал
0 : 1
Анжи
28.07.2018 28 июля 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Урал
0
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур