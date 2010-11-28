Мартин Кушев
№29
Нападающий
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Команда
Славия
Возраст
47
Рост
188
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
Амкар
0 : 0
ЦСКА
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Амкар
0
ЦСКА
0
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
Амкар
3 : 1
Спартак-Нальчик
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Амкар
3
Спартак-Нальчик
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Амкар
2 : 0
Ахмат
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Амкар
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 11:45
Томь
1 : 0
Амкар
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 11:45
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Томь
1
Амкар
0
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 11:00
Амкар
1 : 2
Локомотив
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 11:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Амкар
1
Локомотив
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 13:00
Амкар
0 : 1
Динамо
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 13:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Амкар
0
Динамо
1
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
24.09.2010 24 сент. 2010 пт 17:00
Спартак
2 : 2
Амкар
24.09.2010 24 сент. 2010 пт 17:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Спартак
2
Амкар
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 14:00
Амкар
2 : 1
Крылья Советов
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Амкар
2
Крылья Советов
1
был в запасе
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 18:45
Рубин
3 : 0
Амкар
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 18:45
минуты: 1' - 69'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Рубин
3
Амкар
0
минуты: 1' - 69' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 15:15
Амкар
1 : 0
Ростов
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 15:15
минуты: 42' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Амкар
1
Ростов
0
минуты: 42' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 12:45
Сибирь
1 : 0
Амкар
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 12:45
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Сибирь
1
Амкар
0
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 19:00
Анжи
1 : 0
Амкар
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Анжи
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
30.07.2010 30 июля 2010 пт 20:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Амкар
30.07.2010 30 июля 2010 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Спартак-Нальчик
2
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
25.07.2010 25 июля 2010 вс 15:30
Амкар
0 : 1
Сатурн
25.07.2010 25 июля 2010 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар
0
Сатурн
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
18.07.2010 18 июля 2010 вс 17:45
Ахмат
1 : 0
Амкар
18.07.2010 18 июля 2010 вс 17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Ахмат
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
10.07.2010 10 июля 2010 сб 17:15
Амкар
2 : 1
Томь
71'
71'
71'
10.07.2010 10 июля 2010 сб 17:15
71'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Амкар
2
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
26.04.2010 26 апр. 2010 пн 18:00
Крылья Советов
1 : 1
Амкар
26.04.2010 26 апр. 2010 пн 18:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Крылья Советов
1
Амкар
1
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 15:15
Амкар
0 : 1
Рубин
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Амкар
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 17:30
Ростов
2 : 1
Амкар
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Ростов
2
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 11:00
Амкар
3 : 1
Сибирь
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Амкар
3
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур