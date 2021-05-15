Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Новости
Материалы
Матчи
Криштиану Роналду
Карим Бензема
Алисон Рамзес Бекер
Антон Заболотный
Лионель Месси
Александр Кокорин
Матье Вальбуэна
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Джанлуиджи Буффон
Россия
Нидерланды
Словакия
Франция
Шотландия
Германия
Финляндия
Польша
США
Австрия
Швейцария
Крылья Советов
Спартак
Зенит
Локомотив
Ювентус
Барселона
Ливерпуль
ПСЖ
ЦСКА
Реал
Краснодар
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
РПЛ
Крылья Советов
Лига чемпионов
Евро-2020
Криштиану Роналду
Россия
Карим Бензема
Лига конференций
Максим Мухин
Лига Европы
АПЛ
Спартак
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Иван Темников
№11
Защитник
Подписаться
Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 янв. 1989 (32) года
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2020/2021
2016/2017
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
Томь
1 : 1
Нижний Новгород
23'
23'
23'
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Томь
1
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 42 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Нижний Новгород
4 : 0
Спартак-2
68'
68'
68'
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нижний Новгород
4
Спартак-2
0
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
19:00
Нижний Новгород
1 : 2
Енисей
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
19:00
минуты: 1' - 80'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Нижний Новгород
1
Енисей
2
минуты: 1' - 80' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
13:00
Оренбург
2 : 1
Нижний Новгород
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Оренбург
2
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Нижний Новгород
2 : 0
Чайка
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нижний Новгород
2
Чайка
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
Нижний Новгород
1 : 0
Велес
90'
90'
90'
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нижний Новгород
1
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
Нижний Новгород
3 : 0
Краснодар-2
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нижний Новгород
3
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Акрон
0 : 0
Нижний Новгород
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Акрон
0
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Шинник
1 : 3
Нижний Новгород
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Шинник
1
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
Нижний Новгород
1 : 2
Факел
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Нижний Новгород
1
Факел
2
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Волгарь
1 : 1
Нижний Новгород
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Волгарь
1
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
Нижний Новгород
0 : 1
Крылья Советов
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нижний Новгород
0
Крылья Советов
1
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
Алания
0 : 0
Нижний Новгород
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Алания
0
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
14:00
Нефтехимик
0 : 1
Нижний Новгород
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
14:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Нефтехимик
0
Нижний Новгород
1
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:00
Нижний Новгород
3 : 0
Динамо
54'
54'
54'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
Иртыш
0 : 1
Нижний Новгород
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Иртыш
0
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Спартак-2
0 : 4
Нижний Новгород
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Спартак-2
0
Нижний Новгород
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
13:00
Енисей
0 : 1
Нижний Новгород
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
13:00
минуты: 1' - 82'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Енисей
0
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 82' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
16:00
Нижний Новгород
0 : 0
Оренбург
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
16:00
минуты: 67' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нижний Новгород
0
Оренбург
0
минуты: 67' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:00
Нижний Новгород
1 : 0
СКА-Хабаровск
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
Показать все игры