Ренат Сабитов
№34
Полузащитник
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Команда
Мордовия
Возраст
35
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2017 14 мая 2017 вс 18:30
Спартак-Нальчик
1 : 3
Мордовия
34'
34'
34'
14.05.2017 14 мая 2017 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Спартак-Нальчик
1
Мордовия
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
06.05.2017 06 мая 2017 сб 17:00
Зенит-2
3 : 1
Мордовия
89'
89'
89'
06.05.2017 06 мая 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Зенит-2
3
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 16:00
Динамо
2 : 1
Мордовия
30'
30'
30'
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Динамо
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 16:00
Тюмень
2 : 1
Мордовия
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 16:00
минуты: 1' - 58'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Тюмень
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 58' / Россия. ФНЛ, 31 тур
19.03.2017 19 марта 2017 вс 18:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Мордовия
19.03.2017 19 марта 2017 вс 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Мордовия
0
был в запасе
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:00
Химки
4 : 3
Мордовия
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химки
4
Мордовия
3
был в запасе
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 15:00
Мордовия
0 : 2
СКА-Хабаровск
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 15:00
минуты: 1' - 80'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Мордовия
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 80' / Россия. ФНЛ, 23 тур
12.11.2016 12 нояб. 2016 сб 17:00
Тамбов
2 : 1
Мордовия
12.11.2016 12 нояб. 2016 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тамбов
2
Мордовия
1
был в запасе
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 15:00
Мордовия
1 : 0
Спартак-Нальчик
30'
30'
30'
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 15:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Мордовия
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 19 тур
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 17:00
Волгарь
1 : 2
Мордовия
45'
45'
45'
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 18 тур
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 15:00
Мордовия
2 : 2
Зенит-2
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Мордовия
2
Зенит-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 17:00
Балтика
1 : 2
Мордовия
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 17:00
Мордовия
1 : 1
Тюмень
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Мордовия
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 17:00
Мордовия
1 : 3
Кубань (ЛФЛ)
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Мордовия
1
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 9 тур
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 12:30
Сибирь
1 : 0
Мордовия
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сибирь
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 17:00
Мордовия
5 : 0
Химки
68'
68'
68'
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Мордовия
5
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
31.07.2016 31 июля 2016 вс 12:00
СКА-Хабаровск
1 : 3
Мордовия
31.07.2016 31 июля 2016 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
СКА-Хабаровск
1
Мордовия
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:30
Мордовия
0 : 0
Тамбов
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Мордовия
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
23.07.2016 23 июля 2016 сб 17:00
Тосно
1 : 0
Мордовия
61'
61'
61'
23.07.2016 23 июля 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тосно
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
11.07.2016 11 июля 2016 пн 12:00
Луч
1 : 0
Мордовия
11.07.2016 11 июля 2016 пн 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур