Антонин Кински
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
46
Рост
187
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
Анжи
1 : 2
Сатурн
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Анжи
1
Сатурн
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
12.11.2010 12 нояб. 2010 пт 18:00
Сатурн
2 : 2
Амкар
12.11.2010 12 нояб. 2010 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Сатурн
2
Амкар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
05.11.2010 05 нояб. 2010 пт 16:00
Спартак-Нальчик
2 : 0
Сатурн
05.11.2010 05 нояб. 2010 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Спартак-Нальчик
2
Сатурн
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 18:30
Сатурн
1 : 1
ЦСКА
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Сатурн
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 17:30
Сатурн
1 : 0
Ахмат
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Сатурн
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 13:00
Томь
2 : 2
Сатурн
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Томь
2
Сатурн
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 19:45
Сатурн
0 : 1
Локомотив
89'
89'
89'
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 19:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Сатурн
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 14:00
Зенит
6 : 1
Сатурн
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Зенит
6
Сатурн
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 18:30
Сатурн
3 : 2
Динамо
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Сатурн
3
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 16:30
Спартак
2 : 1
Сатурн
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Спартак
2
Сатурн
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 17:30
Сатурн
1 : 1
Крылья Советов
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Сатурн
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 17:30
Рубин
2 : 0
Сатурн
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Рубин
2
Сатурн
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
10.07.2010 10 июля 2010 сб 15:00
ЦСКА
1 : 1
Сатурн
10.07.2010 10 июля 2010 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
ЦСКА
1
Сатурн
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
05.05.2010 05 мая 2010 ср 17:45
Локомотив
0 : 1
Сатурн
05.05.2010 05 мая 2010 ср 17:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Локомотив
0
Сатурн
1
был в запасе
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 15:15
Динамо
1 : 0
Сатурн
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Динамо
1
Сатурн
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 15:15
Сатурн
0 : 0
Спартак
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Сатурн
0
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 13:00
Крылья Советов
2 : 1
Сатурн
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Крылья Советов
2
Сатурн
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 15:30
Сатурн
0 : 0
Рубин
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Сатурн
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
Ростов
1 : 0
Сатурн
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Ростов
1
Сатурн
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
20.03.2010 20 марта 2010 сб 16:30
Сатурн
1 : 1
Сибирь
20.03.2010 20 марта 2010 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Сатурн
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур