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Коронавирус
Василий Янотовский
№4
Полузащитник
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Команда
Возраст
45
Рост
174
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Авангард
1 : 5
СКА-Хабаровск
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Авангард
1
СКА-Хабаровск
5
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Ротор
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
СКА-Хабаровск
2
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
6:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
6:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:00
Мордовия
0 : 2
СКА-Хабаровск
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Мордовия
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Краснодар
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
СКА-Хабаровск
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Динамо
5 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Динамо
5
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 70' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сочи
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 30 тур
СКА-Хабаровск
0
Сочи
1
был в запасе
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
11:00
минуты: 1' - 29'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
минуты: 1' - 29' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
14:00
Иртыш
0 : 1
СКА-Хабаровск
83'
83'
83'
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Иртыш
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
16:00
Урал
1 : 0
СКА-Хабаровск
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
16:00
минуты: 1' - 51'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Урал
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 51' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:30
Химки
0 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Химки
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
11:00
Луч
0 : 0
СКА-Хабаровск
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
11:00
минуты: 1' - 71'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Луч
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 71' / Россия. Первый дивизион, 22 тур