Сергей Скобляков
№55
Полузащитник
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Команда
Возраст
44
Рост
167
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.05.2013 25 мая 2013 сб 16:00
Химки
2 : 4
Волгарь
25.05.2013 25 мая 2013 сб 16:00
минуты: 72' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Химки
2
Волгарь
4
минуты: 72' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
14.05.2013 14 мая 2013 вт 17:00
Химки
2 : 1
Спартак-Нальчик
14.05.2013 14 мая 2013 вт 17:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химки
2
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 32 тур
06.05.2013 06 мая 2013 пн 11:00
СКА-Хабаровск
4 : 0
Химки
06.05.2013 06 мая 2013 пн 11:00
минуты: 33' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
СКА-Хабаровск
4
Химки
0
минуты: 33' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
30.04.2013 30 апр. 2013 вт 18:00
Химки
0 : 0
Новокузнецк
30.04.2013 30 апр. 2013 вт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Химки
0
Новокузнецк
0
был в запасе
19.03.2013 19 марта 2013 вт 18:00
Химки
0 : 1
Уфа
19.03.2013 19 марта 2013 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химки
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
12.03.2013 12 марта 2013 вт 19:00
Балтика
1 : 1
Химки
12.03.2013 12 марта 2013 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 19:00
Химки
1 : 0
Сочи
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 19:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
1
Сочи
0
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
16.11.2012 16 нояб. 2012 пт 18:15
Химки
1 : 0
Ротор
16.11.2012 16 нояб. 2012 пт 18:15
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Химки
1
Ротор
0
был в запасе
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 18:00
Химки
0 : 0
Сибирь
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Химки
0
Сибирь
0
был в запасе
22.07.2012 22 июля 2012 вс 18:00
Ротор
1 : 0
Химки
22.07.2012 22 июля 2012 вс 18:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Ротор
1
Химки
0
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 3 тур