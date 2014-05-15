Сергей Парейко
№35
Вратарь
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Команда
Левадия
Возраст
44
Рост
193
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
Волга
1 : 2
Урал
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Волга
1
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
10.05.2014 10 мая 2014 сб 19:00
Ахмат
2 : 0
Волга
10.05.2014 10 мая 2014 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Ахмат
2
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
02.05.2014 02 мая 2014 пт 15:30
Волга
0 : 1
Краснодар
02.05.2014 02 мая 2014 пт 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Волга
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 15:30
Зенит
2 : 0
Волга
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Зенит
2
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
21.04.2014 21 апр. 2014 пн 18:00
Волга
2 : 1
Ростов
90'
90'
90'
21.04.2014 21 апр. 2014 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Волга
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
07.04.2014 07 апр. 2014 пн 18:00
Локомотив
3 : 0
Волга
07.04.2014 07 апр. 2014 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Локомотив
3
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
31.03.2014 31 марта 2014 пн 19:45
ЦСКА
3 : 0
Волга
31.03.2014 31 марта 2014 пн 19:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
ЦСКА
3
Волга
0
был в запасе
22.03.2014 22 марта 2014 сб 13:00
Волга
0 : 1
Томь
22.03.2014 22 марта 2014 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Волга
0
Томь
1
был в запасе
16.03.2014 16 марта 2014 вс 17:00
Рубин
3 : 1
Волга
16.03.2014 16 марта 2014 вс 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Рубин
3
Волга
1
был в запасе
10.03.2014 10 марта 2014 пн 13:00
Амкар
5 : 1
Волга
35'
35'
35'
10.03.2014 10 марта 2014 пн 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Амкар
5
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 12:30
Волга
1 : 2
Крылья Советов
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Волга
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:30
Спартак
6 : 1
Волга
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Спартак
6
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 17:30
Анжи
0 : 0
Волга
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Анжи
0
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 19:15
Кубань (ЛФЛ)
4 : 0
Волга
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 19:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Кубань (ЛФЛ)
4
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 12:30
Волга
1 : 2
ЦСКА
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Волга
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
25.10.2013 25 окт. 2013 пт 18:00
Крылья Советов
2 : 2
Волга
25.10.2013 25 окт. 2013 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Крылья Советов
2
Волга
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 19:15
Волга
2 : 1
Рубин
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 19:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Волга
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
04.10.2013 04 окт. 2013 пт 18:00
Волга
0 : 2
Амкар
04.10.2013 04 окт. 2013 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Волга
0
Амкар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 14:45
Волга
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Волга
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 15:00
Томь
1 : 0
Волга
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Томь
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур