Валерий Леонов
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
172
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.07.2009 15 июля 2009 ср 18:00
Торпедо
0 : 2
Зенит
15.07.2009 15 июля 2009 ср 18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Торпедо
0
Зенит
2
минуты: 46' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала