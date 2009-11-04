Ярослав Харитонский
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
Волга
2 : 0
Луч
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Волга
2
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
Волга
3 : 1
СКА-Хабаровск
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Волга
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 16:00
Сибирь
0 : 0
Волга
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Сибирь
0
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 18:00
Волга
3 : 0
Чита
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Волга
3
Чита
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 35 тур