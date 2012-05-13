Антон Хазов
№16
Нападающий
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Команда
Возраст
42
Рост
187
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 14:30
Томь
2 : 1
Ростов
57'
57'
57'
13.05.2012 13 мая 2012 вс 14:30
57'
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-Лига, 44 тур
Томь
2
Ростов
1
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-Лига, 44 тур
03.05.2012 03 мая 2012 чт 18:00
Крылья Советов
1 : 0
Томь
36'
36'
36'
03.05.2012 03 мая 2012 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 42 тур
Крылья Советов
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 42 тур
27.04.2012 27 апр. 2012 пт 14:00
Томь
0 : 0
Амкар
27.04.2012 27 апр. 2012 пт 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 41 тур
Томь
0
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 41 тур
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 13:15
Волга
2 : 0
Томь
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 13:15
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-Лига, 40 тур
Волга
2
Томь
0
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-Лига, 40 тур
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 13:00
Томь
3 : 0
Ахмат
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 13:00
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-Лига, 39 тур
Томь
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-Лига, 39 тур
08.04.2012 08 апр. 2012 вс 15:30
Краснодар
3 : 1
Томь
08.04.2012 08 апр. 2012 вс 15:30
минуты: 1' - 80'
Россия. Премьер-Лига, 38 тур
Краснодар
3
Томь
1
минуты: 1' - 80' / Россия. Премьер-Лига, 38 тур
30.03.2012 30 марта 2012 пт 15:30
Спартак-Нальчик
0 : 2
Томь
30.03.2012 30 марта 2012 пт 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 37 тур
Спартак-Нальчик
0
Томь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 37 тур
24.03.2012 24 марта 2012 сб 13:00
Томь
0 : 0
Крылья Советов
24.03.2012 24 марта 2012 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 36 тур
Томь
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 36 тур
18.03.2012 18 марта 2012 вс 11:00
Амкар
0 : 0
Томь
18.03.2012 18 марта 2012 вс 11:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-Лига, 35 тур
Амкар
0
Томь
0
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-Лига, 35 тур
12.03.2012 12 марта 2012 пн 13:00
Томь
1 : 0
Волга
12.03.2012 12 марта 2012 пн 13:00
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-Лига, 34 тур
Томь
1
Волга
0
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-Лига, 34 тур
03.03.2012 03 марта 2012 сб 13:00
Ахмат
1 : 0
Томь
03.03.2012 03 марта 2012 сб 13:00
минуты: 65' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 33 тур
Ахмат
1
Томь
0
минуты: 65' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 33 тур
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 15:15
Крылья Советов
1 : 0
Волга
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 15:15
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Крылья Советов
1
Волга
0
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 32 тур
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 13:00
Волга
1 : 2
Амкар
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 13:00
минуты: 57' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 31 тур
Волга
1
Амкар
2
минуты: 57' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 31 тур
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:30
Волга
1 : 0
Рубин
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:30
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Волга
1
Рубин
0
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 18:00
Зенит
3 : 0
Волга
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 18:00
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Зенит
3
Волга
0
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 13:00
Волга
0 : 2
Краснодар
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 13:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Волга
0
Краснодар
2
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:30
Крылья Советов
0 : 0
Волга
90'
90'
90'
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:30
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Крылья Советов
0
Волга
0
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 15:15
Волга
0 : 0
Амкар
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 15:15
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Волга
0
Амкар
0
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 15:30
Волга
1 : 0
Спартак-Нальчик
68'
68'
68'
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 15:30
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Волга
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 19:30
Анжи
2 : 1
Волга
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 19:30
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Анжи
2
Волга
1
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур