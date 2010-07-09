Дмитрий Туменко
№21
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
186
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.07.2010 09 июля 2010 пт 18:30
Динамо
0 : 1
Балтика
09.07.2010 09 июля 2010 пт 18:30
минуты: 72' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Динамо
0
Балтика
1
минуты: 72' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
06.07.2010 06 июля 2010 вт 17:30
Сочи
0 : 0
Динамо
06.07.2010 06 июля 2010 вт 17:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Сочи
0
Динамо
0
был в запасе
26.06.2010 26 июня 2010 сб 17:00
Динамо
0 : 2
Урал
26.06.2010 26 июня 2010 сб 17:00
минуты: 71' - 90'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Динамо
0
Урал
2
минуты: 71' - 90' / Россия. Первый дивизион, 18 тур
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:00
Динамо
2 : 1
Иртыш
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Динамо
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
12.06.2010 12 июня 2010 сб 16:00
Волга
1 : 1
Динамо
12.06.2010 12 июня 2010 сб 16:00
минуты: 1' - 84'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Волга
1
Динамо
1
минуты: 1' - 84' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
04.06.2010 04 июня 2010 пт 18:00
Динамо
1 : 1
Химки
04.06.2010 04 июня 2010 пт 18:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Динамо
1
Химки
1
минуты: 1' - 69' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
01.06.2010 01 июня 2010 вт 18:00
Динамо
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
01.06.2010 01 июня 2010 вт 18:00
минуты: 1' - 79'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Динамо
0
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 79' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
24.05.2010 24 мая 2010 пн 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Динамо
24.05.2010 24 мая 2010 пн 11:00
минуты: 1' - 71'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
СКА-Хабаровск
0
Динамо
0
минуты: 1' - 71' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
21.05.2010 21 мая 2010 пт 11:00
Луч
0 : 3
Динамо
3'
3'
3'
21.05.2010 21 мая 2010 пт 11:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Луч
0
Динамо
3
минуты: 1' - 69' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
10.05.2010 10 мая 2010 пн 17:30
Динамо
1 : 0
Авангард
10.05.2010 10 мая 2010 пн 17:30
минуты: 88' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Динамо
1
Авангард
0
минуты: 88' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур