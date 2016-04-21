Анатолий Нежелев
№7
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
172
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.04.2016 21 апр. 2016 чт 17:00
Тюмень
1 : 1
Балтика
21.04.2016 21 апр. 2016 чт 17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тюмень
1
Балтика
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 22 тур
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 12:00
Сибирь
1 : 4
Тюмень
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сибирь
1
Тюмень
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 15:00
Тюмень
2 : 1
Волга
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тюмень
2
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 15:00
Тюмень
1 : 0
Луч
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Тюмень
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 17:00
Тюмень
1 : 0
Армавир
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тюмень
1
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 15:00
Тюмень
0 : 2
Волгарь
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тюмень
0
Волгарь
2
был в запасе
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 17:00
Тюмень
1 : 0
Тосно
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тюмень
1
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
07.09.2015 07 сент. 2015 пн 19:00
Арсенал
1 : 2
Тюмень
41'
41'
41'
07.09.2015 07 сент. 2015 пн 19:00
41'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Арсенал
1
Тюмень
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 16:00
Тюмень
2 : 1
Зенит-2
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 16:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тюмень
2
Зенит-2
1
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 12:00
Байкал
0 : 0
Тюмень
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Байкал
0
Тюмень
0
был в запасе
27.07.2015 27 июля 2015 пн 21:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
27.07.2015 27 июля 2015 пн 21:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 4 тур
20.07.2015 20 июля 2015 пн 17:00
Тюмень
0 : 1
Сибирь
20.07.2015 20 июля 2015 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
15.07.2015 15 июля 2015 ср 19:00
Волга
1 : 0
Тюмень
15.07.2015 15 июля 2015 ср 19:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Волга
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 2 тур