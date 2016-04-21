Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Карим Бензема
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Хорватия
Англия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Локомотив
Краснодар
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Анатолий Нежелев
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
36
Рост
172
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
21.04.2016
21 апр. 2016
чт
17:00
Тюмень
1 : 1
Балтика
21.04.2016
21 апр. 2016
чт
17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тюмень
1
Балтика
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 22 тур
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 4
Тюмень
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сибирь
1
Тюмень
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
15:00
Тюмень
2 : 1
Волга
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тюмень
2
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
15:00
Тюмень
1 : 0
Луч
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Тюмень
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
17:00
Тюмень
1 : 0
Армавир
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тюмень
1
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
15:00
Тюмень
0 : 2
Волгарь
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тюмень
0
Волгарь
2
был в запасе
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
17:00
Тюмень
1 : 0
Тосно
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тюмень
1
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
19:00
Арсенал
1 : 2
Тюмень
41'
41'
41'
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
19:00
41'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Арсенал
1
Тюмень
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
16:00
Тюмень
2 : 1
Зенит-2
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
16:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тюмень
2
Зенит-2
1
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
12:00
Байкал
0 : 0
Тюмень
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Байкал
0
Тюмень
0
был в запасе
27.07.2015
27 июля 2015
пн
21:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
27.07.2015
27 июля 2015
пн
21:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 4 тур
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
Тюмень
0 : 1
Сибирь
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
Волга
1 : 0
Тюмень
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Волга
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 2 тур